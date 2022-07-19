Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити до Російської Федерації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці.

"Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію РФ", - йдеться у зведенні.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошували, що окупаційні війська РФ зіштовхуються із почастішанням дезертирства та непокори серед особового складу. Зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

Цю ж інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Там повідомили, що військові РФ розуміють неефективність своїх дій проти сил оборони України.

Крім того, українська розвідка повідомила, що з гуртожитку у Михайлівці Василівського району Запорізької області, де раніше фіксувалося місце проживання військ РФ, стався випадок дезертирства 60 окупантів.

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