Цей міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною.

У Білорусі на території Чорнобильської зони відчуження військові перекинули понтонний міст через річку Прип'ять.

Про це повідомляє The Insider.

На супутникових знімках видно, що перша активність зі скупченням техніки тут почалася ще 10 лютого 2022 року, але раніше в цій зоні нічого не відбувалося.

Повідомляється, що роботи військових у цій зоні підтвердило Міністерство оборони Білорусі: за їх версією тут проходили спільні в Росією навчання "Союзна рішучість-2022".

Дослідники зазначають, що цей міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною, оскільки військовим не треба робити гак: він з'єднує дорожню мережу безпосередньо, скорочуючи шлях з 167 км до 96 км.

Цьому міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС, відзначають аналітики Conflict Intelligence Team (CIT).

"Ми згодні, що активність в цьому районі пов'язана з наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet. Швидше за все, для цього використовувався один з понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу і помічених на півдні Гомельської області", - повідомили експерти.

Вони також зазначають, що наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі.

"Він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу в Київській області - через зону відчуження ЧАЕС", - додали там.

Раніше в районі міста Ямпіль були помічені 5-а танкова і 37-а мотострілецька бригади з Бурятії, до 15 лютого більшої частини з них вже немає.

Нагадаємо, Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

"Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", – сказав Байден у Вашингтоні.

Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.