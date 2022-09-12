Минулося без руйнувань та жертв.

Російські загарбники сьогодні, 12 вересня, обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Есманська громада: 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних та 6 із САУ - у Шалигінській громаді. Також було 6 черг із крупнокаліберного кулемету по територіях громади зі сторони Росії", - розповів він.

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За словами Живицького, ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв.

Нагадаємо, росіяни завдали авіаудару по лікарні на Сумщині, є постраждалі. Російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. В результаті її приміщення зруйновано. Деталі обстрілу Живицький пообіцяв оприлюднити згодом.

Також повідомлялося, що на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

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