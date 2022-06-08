Особовий склад противника деморалізований.

Російських десантників, які відмовилися від бойових дій, окупанти повертають до РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти "ДНР" відмовляються воювати та просять забрати їх з Херсонської області після того, як ЗСУ пішли в контрнаступ на цьому напрямку.

Російські окупанти зазнавали величезних втрат на Донбасі з початку повномасштабного наступу. Сили оборони України майже повністю знищили там дві елітні бригади окупантів.

В Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває, ворог втратив ще 110 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали близько 31 360 осіб.

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