Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

У Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває, ворог втратив ще 110 військових.

Про це йдеться у новому зведенні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1390 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3416 (+16) од,
  • артилерійських систем  – 694 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків  – 212 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 177 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 553 (+2),
  • крилаті ракети   - 125 (+0),
  • кораблі /катери  - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
  • спеціальна техніка  - 53 (+0).
Захисники України знищили багато техніки окупантів / інфографіка УНІАН

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ розказали, як знімати відеодокази, аби покарати окупантів у Гаазькому суді.

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