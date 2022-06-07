Захисники України знищили багато техніки окупантів.

У Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває, ворог втратив ще 110 військових.

Про це йдеться у новому зведенні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1390 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,

артилерійських систем – 694 (+4) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків – 212 (+1) од,

гелікоптерів – 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ розказали, як знімати відеодокази, аби покарати окупантів у Гаазькому суді.

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