У Генштабі повідомили про нові втрати окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває, ворог втратив ще 110 військових.
Про це йдеться у новому зведенні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1390 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
- артилерійських систем – 694 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+1) од,
- гелікоптерів – 177 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ розказали, як знімати відеодокази, аби покарати окупантів у Гаазькому суді.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Су-57 РФ - останній рашистський новий винищувач, який ще не збили ЗСУ
- "Він не готовий програвати": експерт спрогнозував, коли Путін сяде за стіл переговорів
- Українська авіація вдарила по росіянам на Миколаївщині та Херсонщині