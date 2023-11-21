14 листопада чиновник опублікував фотозвіт про розвантаження гумдопомоги в Кремінній, а наступного дня повідомив, що ЗСУ вдарили по цій позиції.

Російський чиновник опублікував "наводку", яка випадково розкрила місцезнаходження російських військ на сході України, підставивши їх під удар ЗСУ.

Як пишуть росЗМІ, 14 листопада радник губернатора Орловської області Сергій Лежнєв опублікував у своєму телеграм-каналі фото і відео з розвантаження гуманітарних конвоїв в районі Кремінної. Вже наступного дня він написав у каналі, що потрапив під обстріл ЗСУ та опублікував відео з того ж місця.

Таким чином, російський чиновник міг випадково розкрити місцезнаходження російських військ на сході України.

Відео дня

Після цього український журналіст Олексій Артюх подякував Лежневу за "наводку".

Після цього Лежнєв піддався критиці за свої пости і в Росії: його звинуватили в "розкритті місцезнаходження" російських збройних сил і нібито в провокуванні українських сил на напад на цей район. Відзначається, що Лежнєв практично щодня публікує на своєму каналі фото- і відеозвіти про доставку товарів.

При цьому чиновник спробував захиститися, визнавши, що публікував фотографії, але вони не мають ніякої цінності, адже на них "звичаю дорога". "А те, по чому стріляли, - це зона спеціальної військової операції, як же інакше. Там йде справжня війна", - заявив він.

Водночас російський воєнкор Олександр Коц зазначив, що за опублікованими фотозвітами Лежнєва потрібне місце можна легко впізнати. Коц розповів, що відразу впізнав у постах Лежнєва знайому заправку, розташовану перед блокпостом на в'їзді до Кремінної.

Втрати окупантів

Збройні Сили України знищили ще понад 600 російських окупантів, які прийшли воювати проти нашої країни. агальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 319 тисяч 820 осіб.

Сьогодні ВСУ повідомили, що 2 дні тому ударили по скупченню російських військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області, це була відплата за загибель бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в Запорізькій області.

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