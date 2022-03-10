Раніше сьогодні стало відомо про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.

Вдень 10 березня російський корабель в акваторії Чорного моря здійснив п'ять пострілів в небо.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - сповістив Братчук.

Згодом Братчук проінформував, що ворог робив ці постріли, аби отримати інформацію про українські позиції.

"Цей корабель постріли здійснив для визначення позицій нашої системи протиповітряної оборони, берегової охорони", - повідомив він.

Як пишуть в соціальних мережах містяни, що перебували в районі 16-ї станції Великого Фонтану, вони бачили, як з ворожого корабля було випущено п'ять ракет.

Раніше сьогодні Братчук заявив про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.

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