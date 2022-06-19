За даними британської розвідки, Російську Федерацію намагаються покинути 15 тисяч доларових мільйонерів.

Україна буде вирішувати, кого пробачати з російської еліти та олігархів, а кого ні.

Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив російський опозиційний політик та колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, коментуючи інформацію британської розвідки про те, що Російську Федерацію намагаються покинути 15 тисяч доларових мільйонерів.

"Зараз в Росії триває два різних і різноспрямованих процеси. По–перше, є дуже велике бажання з боку багатьох російських олігархів і взагалі представників російської еліти, кудись збігти з Росії, від цієї влади та знайти своє місце на Заході. З іншого боку, через всі ці санкції, які зараз були введені, це важке питання. Не просто навіть з побутової точки зору. В банках відкриваються нові рахунки і, навпаки, зачиняються існуючі. Неможливо там (в західних країнах –УНІАН) купувати нерухомість, дуже багато різних питань", - зазначив Пономарьов.

Він додав, що Захід хоче, щоб росіяни, перш за все, щось зробили. "Я вважаю, що це правильна постановка питання", - підкреслив Пономарьов.

Російський опозиційний політик вважає, що зараз дуже багато чого буде залежати від України.

"Україна буде вирішувати, кого пробачати (з російської еліти та олігархів - УНІАН), а кого й ні. Якщо ці люди будуть бігти з Російської Федерації, активно допомагати Україні та активно боротись проти цієї війни, тоді їх можна й приймати. Якщо ні, то хай вони краще залишаються в Російській Федерації та страждають через це",- акцентував Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН 17 червня британська розвідка в свіжому звіті поділилася даними, що Російську Федерацію намагаються покинути 15 тисяч доларових мільйонерів. Якщо такий відтік трапиться, то це стане черговим ударом по економіці РФ, який вона понесе через вторгнення в Україну.

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