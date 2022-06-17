Вони хочуть уникнути наслідків санкцій і незгодні з війною проти України.

Російську Федерацію намагаються покинути 15 тисяч доларових мільйонерів. Якщо такий відтік трапиться, то це стане черговим ударом по економіці країни, який вона понесе через вторгнення в Україну.

Відповідними даними поділилася британська розвідка в свіжому звіті на офіційному акаунті в Twitter.

"Скептичне ставлення до війни, ймовірно, також особливо сильно серед російської бізнес-еліти і олігархів. За наявними міграційними даними, 15 тисяч російських доларових мільйонерів, ймовірно, вже намагаються покинути країну. Мотиви, ймовірно, включають як особисту незгоду з вторгненням, так і бажання уникнути фінансових наслідків санкцій, введених проти Росії. Якщо цей відтік продовжиться, він, ймовірно, посилить довгостроковий збиток, нанесений війною російській економіці", — повідомили в британській розвідці.

У звіті також сказано, що РФ в прискореному темпі перетворюється на авторитарну країну. Нещодавно в Держдумі почали розглядати введення 20-річного терміну ув'язнення для громадян, які воюють проти Росії.

А що стосується ситуації на фронті, то в британській розвідці відзначили спроби окупантів відновити темпи наступу в районі Попасної. Ворог прагне просунутися вперед і оточити Сєвєродонецьку кишеню з півдня.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються наступати на Слов'янськ. Зараз бої ведуться в районі Краснопілля. На Херсонщині ворог зазнав значних втрат, а на Харківщині — невдало провів розвідку боєм.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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