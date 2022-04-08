Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом.

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що у боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців.

Також, за даними розвідки, останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом.

"Згідно звіту про результати рекрутингу на контракт до армії РФ в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - зазначають у ГУР МО і додають посилання на звіт про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург.

Також відзначається і вкрай низький моральний стан вже мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг.

"За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні розвідки.

Раніше стало відомо, що передислокація військ РФ з півночі займе щонайменше тиждень.

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