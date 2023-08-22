Зеленський подякував ще одній державі та її народу за непохитну підтримку України.

Люксембург приєднався до декларації G7 ("Велика сімка") про гарантії безпеки для України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський. "Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та інтересах нашої євроатлантичної родини", - зазначив він.

Люксембург став 27-ю країною, яка планує укласти з Україною договір про підтримку.

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Надання гарантій безпеки для України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, декларацію про підтримку України країни G7 (Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція і Італія) ухвалили 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Цей документ є відкритим, відтак до нього можуть приєднатися усі охочі країни. Після цього із кожною з держав Україна розпочне двосторонні переговори про конкретні гарантії безпеки та підпише відповідні двосторонні угоди. Такі перемовини вже розпочалися із США та Великобританією.

Наразі до декларації долучилися вже 27 країн. Зокрема, це Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, Греція, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія та Естонія.

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