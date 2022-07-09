Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу.

Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у війні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі. На Сіверському напрямку, як додали в Генштабі, противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

"На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що арсенал РФ, як вважає німецький експерт, повільно вичерпується, але війна в Україні може затягнутися.

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