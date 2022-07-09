Українські захисники знищили вже понад 37 тисяч російських окупантів.
Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 37200 осіб, з них 300 знищено за останню добу.
Крім того, противник втратив:
- танків ‒ 1638 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) одиниць;
- артилерійських систем – 832 (+4) одиниці;
- РСЗВ ‒ 247 одиниць;
- засоби ППО ‒ 108 (+1) одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 674 (+5) одиниць;
- крилаті ракети ‒ 155 одиниць;
- кораблі/катери ‒ 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2687 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка ‒ 66 одиниць.
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як писав УНІАН, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив: "Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали".
Згодом його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що президент мав на увазі, що "потенціал Росії настільки великий" і "лише незначна його частина зараз задіюється" у війні проти України.
Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки інформує, що попри ці заяви Кремля, російські сили вже розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання.
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