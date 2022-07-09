Перетнуто чергову психологічну позначку.

Українські захисники знищили вже понад 37 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 37200 осіб, з них 300 знищено за останню добу.

Крім того, противник втратив:

танків ‒ 1638 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 832 (+4) одиниці;

РСЗВ ‒ 247 одиниць;

засоби ППО ‒ 108 (+1) одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 674 (+5) одиниць;

крилаті ракети ‒ 155 одиниць;

кораблі/катери ‒ 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2687 (+2) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 66 одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як писав УНІАН, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив: "Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали".

Згодом його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що президент мав на увазі, що "потенціал Росії настільки великий" і "лише незначна його частина зараз задіюється" у війні проти України.

Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки інформує, що попри ці заяви Кремля, російські сили вже розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання.

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