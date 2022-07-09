Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію.

Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію, однак війна в Україні може затягнутися на тривалий період.

Про це заявив експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини Родеріх Кізеветтер, повідомляє Die Zeit.

Експерт вважає останні попередження президента Росії Володимира Путіна "порожніми погрозами" - Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію.

"Вони залежать від військового успіху - на краще чи на гірше. Ми повинні дати зрозуміти нашому населенню, що нам потрібна певна наполегливість. Санкції мали драматичний ефект, але на це потрібен час – "один-два роки", заявив він.

Кізеветтер стверджує, що російські арсенали вичерпані, а російські війська несуть втрати. При цьому експерт зазначив, що Кремль може спеціально допустити "сірізацію" війни в Україні.

"Це означає, що війна зникне з заголовків і якесь перемир'я дозволить РФ відновитися, а Україна залишиться "обрубком". Тоді мільйони поїдуть з країни, тому що побачать, що у неї немає майбутнього", - пояснив Кізеветтер.

Нагадаємо, Володимир Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Росія нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що такі слова російського диктатора розраховані на внутрішню аудиторію.

Крім того, Путін заявив що Захід хоче воювати "до останнього українця" і "все до цього йде".

В офісі президента України назвали його "мантру" ще одним доказом "продуманого російського геноциду".

Вас також можуть зацікавити новини: