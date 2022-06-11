За добу знищено 150 загарбників, найбільше втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять 32 тис. 50 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали: особового складу - близько 32050 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1419 (+10) од., бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од., артилерійських систем – 712 (+0) од., РСЗВ - 222 (+0) од., засоби ППО - 97 (+0) од., літаків – 212 (+0) од., гелікоптерів – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7), крилаті ракети - 125 (+0), кораблі /катери - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од., спеціальна техніка - 54 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Луганщині росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру.

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