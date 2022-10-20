Джон Кірбі заявив, що іранські інструктори перебувають у тимчасово окупованому Криму

Іран безпосередньо приєднався до війни Російської Федерації проти України. Тегеран продав Москві дрони-камікадзе, а також направив до тимчасово окупованого Криму свій персонал, який допомагає атакувати дронами міста України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"За нашими оцінками, іранські військові перебували безпосередньо в Криму і допомагали росіянам в їх операціях (з нанесення ударів БПЛА по українських містах – УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

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Кірбі нагадав, що Москва вже отримала партії іранських дронів і, швидше за все, будуть додаткові поставки. При цьому він вказав, що Москва намагається отримати інше озброєння з Ірану.

"Факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю, яка завдає ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі в Україні, і фактично вбиває простих людей і руйнує цивільну інфраструктуру в Україні", - заявив представник Білого дому.

При цьому він вказав, що США будуть "використовувати всі інструменти для того, щоб викрити, стримати і протидіяти" поставкам зброї з Ірану в Росію і посилять контроль над дотриманням санкцій проти російського та іранського оборонних секторів.

Роль Ірану у війні Росії проти України - що відомо

У липні цього року Росія закупила у Ірану велику партію дронов. За різними оцінками кількість може досягати до декількох тисяч одиниць техніки.

Росія заперечує, що її армія застосовує іранські БПЛА для нападу на Україну. МЗС Ірану відкинуло звинувачення і стоїть на позиції, що "вони нічого нікому не продавали". У той же час російський чиновник епічно проговорився, що рашисти купують дрони у Ірану.

В середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще більше 2 тисяч таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

20 жовтня українська розвідка повідомила, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори щодо використання безпілотних літальних апаратів.

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