Військового злочинця звуть Очур-Суге Монгуш.

Розслідувачі встановили особистість злочинця, який кастрував і вбив українського військовополоненого на скандальному відео. Це тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження з батальйону "Ахмат".

Рашиста ідентифікували розслідувачі The Insider і Bellingcat.

За основу вони взяли обличчя і елементи одягу, наприклад, характерний чорний капелюх і українську військову сорочку. Завдяки цьому журналісти змогли впізнати Монгуша на кількох російських відео, які були опубліковані в червні і липні. Злочинця бачили на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку та на заході від Лисичанська.

Сайти, які шукають людину в соцмережах за фотографією обличчя, допомогли виявити профілі Монгуша. На одному зі знімків він знаходиться в оточенні інших рашистів з батальйону "Ахмат", а на іншому — тримає в руках зброю.

Розслідувачі зв'язалися зі злочинцем, і той почав заперечувати, що він знущався над українським військовополоненим. Монгуш заявив, мовляв, його викликали на допит у ФСБ через ролик і протримали два дні. При цьому рашист підтвердив свою появу на кадрах російських відео, які використовувалися для ідентифікації злочинця.

"Ахматовець" також повідомив, що в ФСБ йому назвали місце, де відбувалися тортури українського солдата. Знущання проводилися в таборі "Привілля" на східному березі Сіверського Дінця. Розслідувачі підтвердили це завдяки порівнянню фотографій установи та відео з тортурами.

А головне, що в одному з російських роликів, появу в яких підтвердив сам Монгуш, він стоїть на тлі вивіски "Привілля". Як з'ясували журналісти, відео знімалося в декількох десятках метрів від місця тортур і страти українського військового.

Нагадаємо, 28 липня в Мережі опублікували запис, на якому видно, як окупант відрізав геніталії канцелярським ножем полоненому у формі української армії. Пізніше стало відомо, що воїна застрелили і тягли по землі, прив'язавши до ніг мотузки.

В Офісі генпрокурора повідомили про відкриття справи за фактом порушення законів і звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. А в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що шоковані відеозаписом з тортурами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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