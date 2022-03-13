Виявилося, що люди знехтували відсутністю "зеленого коридору".

Українська розвідка оприлюднила оновлену інформацію про розстріл колони жінок і дітей з села Перемога (Баришівський район Київської області) під час спроби евакуації.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook.

"Після з'ясування обставин трагедії виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо всіх громадян, хто опинився в небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи", - наголосили в управлінні розвідки.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня російські окупанти розстріляли колону жінок та дітей на Київщині: сім загиблих, з них одна дитина.

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