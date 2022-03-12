В результаті обстрілу загинули 7 осіб \ \ t.me/Zhyvytskyy
Російські війська розстріляли колону жінок і дітей у Київській області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Це сталося вчора, 11 березня, при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район) у бік села Гостролуччя - за узгодженим з РФ "зеленим" коридором.
Результат обстрілу - сім загиблих цивільних, серед яких одна дитина. Точна кількість поранених поки невідома.
Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися в село Перемога і не випускають їх з населеного пункту. В даний час практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу людям.