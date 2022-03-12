В результаті атаки загинули семеро людей, у тому числі одна дитина.

Російські війська розстріляли колону жінок і дітей у Київській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Це сталося вчора, 11 березня, при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район) у бік села Гостролуччя - за узгодженим з РФ "зеленим" коридором.

Результат обстрілу - сім загиблих цивільних, серед яких одна дитина. Точна кількість поранених поки невідома.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися в село Перемога і не випускають їх з населеного пункту. В даний час практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу людям.

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