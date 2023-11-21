У США пригрозили санкціями.

За даними розвідки Сполучених Штатів Америки, російська приватна військова компанія "Вагнер" готується передати засоби протиповітряної оборони "Хезболлі" або Ірану.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Штатів Джон Кірбі, пише CNN. За його словами, відповідну вказівку ПВК отримала від російського уряду. "Ми будемо уважно стежити за тим, чи надасть "Вагнер" військове обладнання "Хезболлі" чи Ірану. Ми готові застосувати наші антитерористичні санкції проти російських фізичних або юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі передачі", - підкреслив він.

Речник Ради нацбезпеки відзначив, що роль Росії в керівництві передачею системи протиповітряної оборони "Хезболлі" відображає триваючі відносини Москви з Іраном і його маріонетками в галузі озброєнь, які лише посилилися після початку повномасштабної війни в Україні.

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Крім того, у Вашингтоні стурбовані тим, що Іран готується надати Росії балістичні ракети, які Іран продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерана.

"Вагнер" передасть ППО "Хезболлі": що відомо

Раніше CNN повідомляв, що мова йде про самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". "Вагнерівці" отримали завдання перевезти його з Сирії.

Крім того, джерело, знайоме із західною розвідкою, повідомило журналістам про наявність доказів посилення співпраці між "Хезболлою" і Вагнером в Сирії.

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