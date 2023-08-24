Окрім втрати хвоста і крила, сам фюзеляж був цілим до удару об землю.

Фюзеляж літака, яким летів Євген Пригожин, був майже цілим в той момент, коли літак врізався в землю. Про це свідчать супутникові знімки місця катастрофи, які отримав CNN.

Зображення радара із синтезованою апертурою (SAR), зроблене Umbra Lab, Inc., показало, що місце падіння має форму довгастого овалу, що містить переважно фюзеляж, і обмежене певною зоною. Цей висновок підтверджується відеороликами, на яких був зафіксований момент падіння літака з неба.

Хоча більшість уламків лежали на місці аварії у формі фюзеляжу на краю лісової галявини, менші шматки літака впали в іншому місці. Майже за два кілометри на південний схід від головного місця уламків впала частина хвоста – на галявині біля ряду будинків.

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Падіння літака з Пригожиним – основні версії

За найбільш популярною версією, що циркулює зараз у ЗМІ, літак Пригожина збила російська система ППО. На це зокрема вказують сліди на тілах та уламках літака, що характерні для начинки ракети ППО.

Також є думка, що у літак могли підкласти бомбу. Вона вибухнула в польоті.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" навів альтернативну версію авіакатастрофи. За словами експерта, літак Пригожина могли збити з Су-35 двома ракетами повітря-повітря Р-27. Є дані, що літак-винищувач злетів з аеродрому Хотилово на перехоплення літака "вагнерівців".

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