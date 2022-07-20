У відомстві заявили, що розвідники провели вражаючу роботу.

Українська контррозвідка підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом українці почують "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов В інтерв'ю "Українському радіо".

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче з підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого", - сказав Данілов.

За словами секретаря, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

"Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика подяка і шана", - наголосив Данілов.

Він закликав звернути увагу, що з телеекранів зникли деякі відомі особи, які до вторгнення постійно виходили в ефір.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрана телебачення і нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони перебувають. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", - натякнув Данілов.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні щодня затримують ворожих агентів.

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