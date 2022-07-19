Олексій Данілов наголосив, що РФ 30 років укорінювала в Україні свою агентуру, розповсюджувала та підтримувала своїх агентів.

Українська контррозвідка працює, щодня затримують ворожих агентів.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо затриманих осіб, яких підозрюють у корегуванні ворожого вогню під час ракетних обстрілів Вінниці.

"Контррозвідка працює постійно не тільки у Вінниці, в Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Такі затримання відбуваються кожного дня, і не про всі ці затримання ми оголошуємо публічно, але робота ведеться дуже потужна", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що РФ 30 років укорінювала в Україні свою агентуру, розповсюджувала та підтримувала своїх агентів, тому на сьогодні в державі у цьому аспекті дуже непроста ситуація.

"Це питання - на контролі президента України. Більш того, я не виключаю, що навіть на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися на цьому тижні, таке питання буде розглядатися. Принаймні, президент таке питання поставив, ми таке засідання готуємо, і таке питання там буде розглядатися", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

Внаслідок обстрілу загинули 24 особи, з них 3 дітей, звернулися по медичну допомогу 202 особи, з яких 68 госпіталізовано, у тяжкому стані - 14 людей та 4 - у критичному.

Пізніше стало відомо, що на причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей.

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