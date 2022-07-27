Також було ліквідовано автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів,

Українські захисники продовжують нищити особовий склад та техніку загарбників. Своїми результатами похвалилися воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ.

Військові показали на відео наслідки знищення російського БТР-82 разом з екіпажем.

Також ударним дроном ДШВ ліквідовано автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які "пішли вслід" за російськими військовим кораблем.

Нагадуємо, нещодавно львівські десантники ліквідували артдивізіон гаубиць, особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

Уточнюється, що знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

Також УНІАН писав, що українські десантники з 25-ї Січеславської бригади за останні 2 дні навіки приземлили два Су-25 "Грач" російських загарбників та бойовий вертоліт Ка-52.

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