Зауважимо, це вже другий російський Су-25, збитий десантниками за останні два дні.

Українські десантники з 25-ї Січеславської бригади навіки "приземлили" ще один літак Су-25 "Грач" російських загарбників.

Про це Командування ДШВ ЗСУ відзвітувало у соцмережах.

Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! – мовиться у дописі.

Зауважимо, це вже другий російський Су-25, збитий Січеславськими десантниками за останні два дні. Напередодні, 24 липня, ворожий штурмовик був назавжди приземлений розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Окрім того, Січеславські десантники 25 липня навіки "приземлили" ще одного російського "Алігатора". Мовиться про російський бойовий вертоліт Ка-52.

За даними Генштабу України, станом на 25 липня в нашій країні вже знищено 188 ворожих гелікоптерів.

Говорячи про особовий склад, з 24 лютого армія РФ втратила близько 39700 військових. Зокрема за останню добу було "утилізовано" 180 російських вояк. Найбільше їх помирає на Краматорському напрямку.

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