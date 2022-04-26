Наголошується, що російські окупанти ніяк не можуть просунутися на фронті, не мають перемоги, а "пред'являти начальству щось потрібно".

Окупанти РФ поширюють у мережі нові фейкові повідомлення про нібито "знищення" кількох офіцерів Збройних сил України під час бою на Луганщині. У якості доказів вони публікують фото документів захисників, знайдених у квартирах, де вони розмістилися.

Про це розповів голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

"В інтернет-просторі ЗМІ окупанта тиражують новину про нібито знищення кількох військових Збройних сил України під час бою", – повідомив він.

"Інформацію" від пропагандистських ЗМІ Гайдай назвав нісенітницею.

"От, наприклад, командир 111-ї окремої бригади територіальної оборони Луганської області В'ячеслав Суханов, напевно, знає, що російські солдати розмістилися в його квартирі в окупованій частині Рубіжного. Тому й мають доступ до нагород офіцера. Та ще вручених йому, коли він був "підполковником", – розповів Гайдай.

За його словами, російські окупанти ніяк не можуть просунутися на фронті, не мають перемоги, а "пред'являти начальству щось потрібно".

"Тому й народжують подібні дешеві "перемоги". Тому що гроші здобути нема за що – Збройні сили України виявилися міцнішими за розраховані ворогом три доби", – зазначив керівник Луганської ОВА.

Нагадаємо, як писав УНІАН, російський окупант сам спростував фейк про нібито взяття Рубіжного на Луганщині. Крім того, загарбник визнав, що навіть "елітні" підрозділи РФ добряче потерпають від українських захисників.

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