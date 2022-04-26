Загарбник зазначив, що у наступ нікому йти, оскільки кожен підрозділ розбили ЗСУ.

Російський окупант сам спростував фейк про нібито взяття Рубіжного на Луганщині.

Про це свідчить перехоплена розмова, опублікована СБУ.

"Я ж тобі кажу, за щоку тільки взяли. Ні*уя не взяли. Тут кричать "вперед-вперед", бл*дь, а йти нікому... Мені теж розповідали, мовляв, у телеку передавали, що Рубіжне взяли. Х*й там узяв що! На місці стоїмо", – розповів один з окупантів, що перебуває на Луганщині.

Загарбник визнав, що навіть "елітні" підрозділи РФ добряче потерпають від українських захисників.

"Тут он і спецназ російський приїжджав ... Теж пі*ди отримали трохи, минулої ночі", - зізнався росіянин.

Крім того, дісталося й чеченцям, тож замість бойових дій вони "взяли під себе" вивезення накраденого в Україні майна.

"Чечени п*зди отримали й більше нікуди не ходять… Займаються "евакуацією": сюди фури з ковбасою женуть, а назад – фури із золотом! Типу "гуманітарку" сюди, а звідси награбоване тягнуть, пі*ари", – зазначив невдоволений загарбник.

Як повідомляв УНІАН, окупанти бояться йти в наступ на території Харківської області через успішні оборонні дії ЗСУ. Вони переживають за своє життя. А мобілізованих чоловіків з так званих "ДНР" і "ЛНР" кадрові російські військові використовують в якості живого щита.

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