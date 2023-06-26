Всього внаслідок цієї атаки загинули п'ятеро мешканців будинку.

Рятувальники завершили роботи у багатоповерхівці в Солом’янському районі, яка постраждала під час ракетної атаки Російської Федерації.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Незламна столиця. Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки", - написав він.

Загалом внаслідок російської атаки загинули п'ятеро мешканців цього будинку. Рятувальникам вдалося евакуювати 24 людини.

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Ракетна атака на Київ 24 червня: що відомо

У ніч на 24 червня російські загарбники випустили по столиці ракети. Вранці у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що уламки влучили у 25-поверховий будинок у Солом’янському районі міста.

Повідомлялося про пожежу та значні руйнування на 16, 17 та 18 поверхах. За першими даними, двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.

Також значні пошкодження отримала велика кількість автівок, які стояли у дворі будинку.

Відомо, що в день удару на місці працювали 90 рятувальників, до робіт залучили 22 одиниці техніки.

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