Львівські комунальники запускають дизель-генератори, аби стабілізувати енергосистему міста.

Внаслідок ракетних ударів РФ по Львову 80% міста залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Комунальники вже запускають дизель-генератори.

Як заявив у відеозверненні мер Львова Андрій Садовий, наслідки ракетних атак важкі. Є один важкопоранений - травма дуже важка.

"Ситуація дуже складна... Одну людину поранено внаслідок ракетного обстрілу. Потерпілого оперативно госпіталізували. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги. Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги", - зазначив Садовий.

Мер наголосив, що про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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