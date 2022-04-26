Поставки більш важких озброєнь Україні розглядаються на постійній основі.

Норвегія виділить 400 мільйонів крон на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере, пише Aftenposten.

"Ми запропонуємо виділити 400 мільйонів норвезьких крон на очолюваний Великобританією механізм закупівлі озброєння і військової техніки для України", - сказав Стере.

На його думку, перша фаза війни в Україні виявила серйозні недоліки в обороні Росії.

"Українським силам знадобиться більше зброї, щоб протистояти атакам на сході і півдні. Їм будуть потрібні більш важкі і досконалі системи озброєння. Норвегія вносить свій внесок", - сказав Стере.

Подальші прямі поставки більш важких озброєнь в Україну розглядаються на постійній основі, зазначив він. Про них не будуть повідомляти заздалегідь з міркувань безпеки.

"Ми вже передали Україні 4000 протитанкових ракет типу М72 і близько 100 зенітних ракет типу "Містраль". Крім того, Норвегія передала одяг і спорядження", - зазначив прем'єр.

Також Стере зазначив, що Норвегія повністю підтримує членство Швеції і Фінляндії в НАТО.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже в травні 2022 року.