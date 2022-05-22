У Норвегії підтвердили, що доходи від продажу нафти зросли в результаті війни в Україні. А також пообіцяли зробити ще більший внесок у підтримку України.

Норвегія повинна поділитися частиною своїх "гігантських" доходів, які вона нещодавно отримала в результаті підвищення цін на нафту й газ.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Bloomberg.

За його словами, перш за все норвежці повинні віддати частину грошей Україні.

Моравецький зазначив, що Польща планує перейти на відновлювані джерела енергії та атомну енергію, відмовившись від поставок нафти і газу з Росії, і в якийсь момент із арабських країн.

"Але чи повинні ми платити Норвегії гігантські гроші за газ - у чотири або п'ять разів більше, ніж ми платили рік тому?.. Надлишковий прибуток від нафти й газу, що перевищує середньорічний за останні роки, маленької п'ятимільйонної країни Норвегії перевищить €100 млрд... Вони повинні розділити цей надприбуток. Це не нормально, це несправедливо. Це непряма нажива на війні, розпочатій Путіним", - заявив польський прем'єр, уточнивши, що Норвегія не винна у війні.

Нагадаємо, раніше Польща відмовилася платити за російський газ в рублях, після чого Росія зупинила поставки. Газопровід із Норвегії до Польщі має бути добудований цього року.

Реакція Норвегії на слова Моравецького

Держсекретар Норвегії Ейвінд Вад Петерссон у коментарі норвезькому виданню NRK повідомив, що збільшені доходи від продажу енергоносіїв в основному йдуть до державного пенсійного фонду Global (нафтовий фонд) для майбутніх поколінь.

"Хоча доходи від продажу нафти зросли в результаті війни в Україні, вартість фонду з нового року впала приблизно на 550 млрд норвезьких крон. У тому числі через падіння фондового ринку. Економіка Норвегії та норвезькі споживачі також постраждали від більш високих цін на електроенергію та бензин. Але Норвегія зробила значний внесок у підтримку України, і ми зробимо ще більший внесок", - сказав Петерссон.

Він також додав, що відносини Норвегії та Польщі повинні бути хорошими, попри такі ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

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