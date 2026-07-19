СБС уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна 'тіньового флоту' РФ, - Мадяр

Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей.

Сили безпілотних систем уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна тіньового флоту РФ у Чорному морі за ніч 19 липня. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

"Загальний рахунок протягом 01-19 липня по операціям СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту та 96енерговузлів. Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. Флот всихається та ховається, - за ніч чергування у Чорному морі Птахами СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран", - зазначив він.

За словами командувача, за ніч уражено 13 енерговузлів/підстанцій, зокрема 8 - у Криму, 5 - на південній та східній ТОТ.

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"Блимало у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому тощо", - заявив він.

Серед уражених:

електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Старий Крим, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis";

електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог";

електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", нп Єди-Кую, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зелений Яр, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція, нп Широке, Херсонська обл, 20 ОБр СБС "К-2";

електропідстанція, нп Біла Гора, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2";

електропідстанція, нп Землянки, Донецька обл, 4 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

електропідстанція, нп Безгинове, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2".

Також, за даними Генерального штабу, у ніч на 19 липня уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.

Зазначається, що танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ.

Крім того, уражено зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області та автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Бєлгородській області (РФ) збито російський гелікоптер Мі-28. Це зробили воїни СБС 427 ОБР "Рарог" в районі населеного пункту Вязове Білгородської області Росії.

Мі-28 - ударний гелікоптер, відомий як "Нічний мисливець". Він може використовуватися для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили.

В Генштабі ЗСУ додали, що гелікоптер Мі-28, завдяки броньованій кабіні екіпажу, може діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість такого гелікоптера становить близько $18 млн.

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