Спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

Служба безпеки України нанесла дроном удар по електропідстанції у селі Снагость Курської області, внаслідок чого сім населених пунктів цього регіону залишились без світла. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в СБУ.

"Дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. Як результат - без світла залишилися сім населених пунктів", - повідомили джерела.

Як наголосили співрозмовники агентства, "така "бавовна" - свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень".

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"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - наголосили джерела.

"Тож дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке "блекаут", графіки відключень і пошуки генераторів", - додали джерела.

Робота СБУ по знищенню окупантів

Раніше Служба безпеки України навела ракету з ракетно-артилерійської установки підвищеної мобільності HIMARS та вразила штаб російських загарбників під Херсоном. Внаслідок точного влучання загинуло 8 російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Ще семеро травмовані.

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