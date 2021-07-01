Співробітники СБУ виявили схрони з гранатами та вибухівкою у підвалі багатоповерхівки та колишньому дитячому таборі у центрі Сєвєродонецька Донецької області.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
З території покинутого дитячого табору у Старобільському районі правоохоронці вилучили 6,5 кг тротилу; ручну осколкову гранату та запал до неї; гранатометний постріл ВОГ-25; набої для стрілецької зброї.
За даними СБУ, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.
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Ще одну схованку виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька. Звідти вилучили ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї; гранати РГД-5 та запали до них; реактивний освітлювальний сигнальний патрон.
Правоохоронці встановили місцевого жителя, який зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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