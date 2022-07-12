За словами Данілова, ця зброя значно пришвидшила процес деокупації українських територій.

Високоточна зброя, яку Україна отримала від західних партнерів, пришвидшила процес деокупації захоплених Росією територій та зробила його більш ефективним.

Про це у ефірі Радіо Свобода сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їх штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати", – розповів Данілов.

Нагадаємо, 10 липня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій, для чого накопичує бойову силу, оснащену західною зброєю.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські воїни завдяки точним ударам артилерії нівелюють кількісні переваги російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: