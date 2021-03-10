Бойовики стріляють з різних видів озброєння. Також вогонь ведуть ворожі снайпери.

В результаті загострення ситуації на Донбасі селище Піски, розташоване в передмісті окупованого Донецька, щовечора здригається від обстрілів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Один з бійців ЗСУ розповів, що бойовики застосовують при обстрілі гранатомети, міномети і стрілецьку зброю. За день ворог може випустити до десятка мін, які, втім, по позиціях не потрапляють. Орієнтиром для терористів служить місцева церква - міни летять і на її територію.

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Українські військові пояснюють: ворог сподівається отримати "відповідь", щоб по ньому вирахувати вогневі точки ЗСУ.

У цій місцевості також працюють снайпери бойовиків. Одному їх бійців днями в каску прилетіла куля.

"Відчуття, що молотком хтось в каску вдарив і все", - поділився він.

Бійці запевняють, що готові у разі прицільних обстрілів стріляти у відповідь.

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Автор: Юрій Годован