Новий Google Pixel здивував експертів: камера зрівнялася з iPhone 17 Pro

Експерти DxOMark відзначили широкий динамічний діапазон, насичені кольори та природне відтворення відтінків шкіри.

Експерти лабораторії DxOMark протестували основну камеру нещодавно випущеного флагманського телефона Google Pixel 11 Pro XL. Автори огляду відзначили, що це одна з найкращих камер на ринку.

Пристрій набрав 168 балів – це на п’ять балів більше, ніж у Pixel 10 Pro XL. Такий результат вивів смартфон на 5-е місце загального рейтингу разом з iPhone 17 Pro та Oppo Find X8 Ultra. Вище за нього лише Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Pro та Huawei Pura 80 Ultra.

Смартфони Pixel 11 Pro та 11 Pro XL отримали однакову систему з трьох основних камер. Головний модуль має роздільну здатність 50 Мп, діафрагму f/1,7 та сенсор розміром 1/1,3 дюйма. Її доповнюють 48-Мп надширококутна камера f/1,7 з режимом макрозйомки, а також 48-Мп телеоб'єктив із 5-кратним оптичним збільшенням.

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Під час тестування фахівці відзначили широкий динамічний діапазон, насичені кольори та природну передачу відтінків шкіри за будь-якого освітлення. Оновлений телеоб'єктив здатний забезпечувати більш деталізовані знімки, що стало одним із головних вдосконалень камери нового покоління.

У чому Pixel 11 Pro XL поступається iPhone

Головним слабким місцем основної камери залишається ультраширококутний модуль: фото з нього відрізняються меншою кількістю деталей і надмірним контрастом.

Більш помітні проблеми проявляються під час запису відео. DxOMark вказує на недоліки стабілізації, передачі руху та зйомки в умовах слабкого освітлення. У цих сценаріях Pixel 11 Pro XL не може зрівнятися з iPhone 17 Pro.

Цікаво, що фронтальна камера Pixel 11 Pro XL набрала 151 бал, поступившись лише iPhone 17 Pro з його 154 балами. Однак і тут є недоліки: при слабкому освітленні втрачаються деталі, з’являється шум і колірні спотворення, а обличчя можуть виглядати надмірно різкими. Під час групових селфі глибини різкості іноді недостатньо, щоб усі люди одночасно залишалися у фокусі.

У підсумку DxOMark оцінює Google Pixel 11 Pro XL як добре збалансований смартфон із камерою. Він не став новим лідером рейтингу, але зміг наблизитися до найсильніших флагманів ринку та на рівних конкурувати з iPhone 17 Pro за підсумковою оцінкою камери.

Приклади фото можна переглянути нижче:

За чутками, Apple готує потужне оновлення камер у iPhone 18 Pro. Головною "фішкою" має стати основна камера зі змінною діафрагмою, яка помітно поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

УНІАН писав, що звичайний iPhone 17 несподівано зрівнявся з Galaxy S26 Ultra в рейтингу камер DxOMark. Фахівці особливо високо оцінили відеозйомку, надійну роботу автофокусу та ефективну стабілізацію зображення.

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