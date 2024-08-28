В енергетиці України є дефіцит балансувальної генерації, зазначив гендиректор "Укргідроенерго".

Усі гідроелектростанції в Україні були атаковані Росією.

Про в ефірі телемарафону повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. "На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однієї станції, яка б не була атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми, звичайно, втрачаємо і втратили чимало", - сказав він.

За його словами, Каховська ГЕС була втрачена повністю, ДніпроГЕС теж практично не працює. Всі інші гідроелектростанції перебувають у процесі відновлення.

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"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогоднішній день це питання дуже складне, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні щось прогнозувати дуже важко", - додав Сирота.

Він також відмітив, що в українській енергетиці є дефіцит балансуючої генерації. Так, українські ГЕС втратили понад 40% генерації, а теплова генерація - біль ніж 80%.

Удар по Київській ГЕС

26 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по території України. Тоді однією з цілей атаки стала Київська ГЕС. Росіяни спрямували на станцію ракети та дрони. Втім, критичних пошкоджень ГЕС не зазнала.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати ракетами греблю Київської гідроелектростанції неможливо.

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