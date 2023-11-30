Як вважає The Economist, у 2024 році Росія буде в сильнішій позиції для боротьби.

У Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні в Україні, і не в останню чергу завдяки нерішучості Заходу в питанні надання допомоги, та відсутності стратегічного бачення, пише видання The Economist.

Як говориться в статті, Захід міг би зробити набагато більше, щоб зашкодити Путіну, використовувати промислові та фінансові ресурси, які затьмарюють російські.

"Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення заважають, особливо в Європі. Заходу необхідно терміново позбутися летаргії заради себе і заради України", - пише видання.

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Причина, по якій перемога Путіна можлива, полягає в тому, що перемога залежить від витривалості, а не від захоплення території, оскільки жодна армія не в змозі витіснити іншу з землі, яку вони в даний час контролюють, йдеться в статті. Зараз військове протистояння в Україні перетворилося на війну захисників, і "вона може тривати багато років".

Як вважає The Economist, в 2024 році Росія буде в сильнішій позиції для боротьби, тому що у неї буде більше дронів і артилерійських снарядів, тому що її армія розробила успішну тактику радіоелектронної боротьби проти деяких українських озброєнь і тому що Путін спокійно ставиться до жахливих втрат у своїй армії.

"Путін отримав безпілотники з Ірану та снаряди з Північної Кореї... Туреччина та Казахстан стали каналами постачання товарів, які живлять російську військову машину. Західна схема з обмеження доходів від російської нафти шляхом обмеження ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель провалилася, оскільки паралельна торгова структура виникла за межами досяжності Заходу. Ціна нафти марки Юралс із Росії становить $64, що майже на 10% вище від початку 2023 року", - пише видання.

Крім того, Путін зміцнив свої позиції усередині країни.

"Простим росіянам, можливо, не подобається війна, але вони до неї звикли. Еліта посилила контроль над економікою і заробляє багато грошей. Путін може дозволити собі виплатити довічну зарплату сім'ям тих, хто бореться та вмирає".

Водночас, вважає The Economist, настрої в Києві більш похмурі через ймовірні скандали серед влади, а також проблеми з корупцією.

Крім того, хоча західні уряди стверджують, що вони як ніколи віддані Україні, але опитування по всьому світу показують, що багато хто в цьому сумнівається. Один з європейських політиків висловив думку, що підтримка України в майбутньому насправді буде фрагментована.

"До 2025 року Путін може почати відчувати напругу від ведення війни. Росіяни можуть все більше обурюватися примусовою мобілізацією, інфляцією і перенаправленням соціальних витрат на армію. Однак просто сподіватися, що його режим розвалиться, безглуздо. Він може залишатися при владі протягом багатьох років, і якщо він це зробить, він буде загрожувати війною, тому що це його виправдання для внутрішніх репресій і страждань його власного народу", - пише The Economist.

Тому планування оборони Європи має бути спрямоване на те, щоб Путін не відчув її слабкості.

"Найкращим способом стримати Путіна було б, якби Європа продемонструвала свою рішучість, показавши прямо зараз, що вона повністю прихильна процвітаючій, демократичній, орієнтованій на захід Україні", - пише видання.

Раніше The Economist писав про конфлікт між Зеленським і Залужним

Зокрема, у статті йшлося про "тріщини" між військовим і політичним керівництвом країни і стверджувалося, що відносини між Зеленським і Залужним стали "жахливими".

Видання з посиланням на "високопоставлене джерело в уряді" зазначає, що відкритий конфлікт в керівництві був" передбачуваним "результатом контрнаступальної операції, яка "пішла не за планом" і зараз ведеться звинувачення в тому, хто винен у невдачі.

Водночас радник офісу президента Михайло Подоляк однозначно заявив, що такі твердження The Economist не відповідають дійсності, і конфліктність "взагалі виключена".

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