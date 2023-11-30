За словами президента Європейської ради, захищаючи Україну, ЄС захищає себе.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав створити оборонний союз, підкресливши необхідність як продовжувати підтримувати Україну, так і забезпечувати власну безпеку Європи. Про це інформує видання The Guardian.

Виступаючи на оборонній конференції, Мішель сказав, що "настав час створити справжній оборонний союз у поєднанні зі справжнім оборонним єдиним ринком". За його словами, Європа повинна зосередитися на двох цілях.

"По-перше, наша підтримка – наша залізна військова підтримка народу України, тому що безпека України – це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я ще раз повторюю, ми повинні зробити наш захист – наш європейський захист – сильнішим зараз, завтра і в майбутньому", - наголосив Мішель.

Він також вважає, що попри безпрецедентну допомогу Європи Україні, потрібно робити більше.

"Ми всі знаємо, що нам потрібно зробити більше - більше ракет, більше боєприпасів, більше систем ППО і швидше. І це зобов’язання – зобов’язання перед українським народом, а також перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша тривала сильна військова підтримка також надсилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам – чіткий сигнал про те, що ми ставимося до нашої безпеки серйозніше, ніж будь-коли", - підкреслив президент Європейської ради.

Мішель також закликав до ефективнішої координації європейських витрат на оборону, а також до більшої ролі Європейського оборонного агентства та збільшення фінансування оборонної промисловості.

Відносини України з Євросоюзом - останні новини

Єврокомісія назвала чотири умови для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. З-поміж іншого, від Києва вимагають збільшення штату НАБУ, внесення змін до закону "Про запобігання корупції", ухвалення закону про лобіювання, який відповідатиме європейським стандартам, та внесення змін до законодавства щодо національних меншин, державної мови, ЗМІ та освіти.

Також УНІАН повідомляв, що посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала реалістичний термін вступу України до Євросоюзу. За її словами, за умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

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