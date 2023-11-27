Орбан назвав ці переговори "корисними".

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Будапешта для переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це написав сам глава Євроради у Твіттер.

Мішель вранці 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня.

"Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила", – зазначив він.

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Згодом Орбан прокоментував зустріч, назвавши її "корисною".

Провів корисну зустріч із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем", - написав Орбан, не повідомивши інших подробиць.

Орбан і політика Євросоюзу

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому погрожує заблокувати всю допомогу Євросоюзу Україні, а також майбутній вступ країни до блоку. Він вимагає, щоб лідери ЄС переглянули всю стратегію підтримки Києва.

В листі Орбан непрямим чином погрожує, що Будапешт може використовувати своє право вето для блокування виділення запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Крім того, Орбан погрожує заблокувати виділення 500 мільйонів євро запланованої військової допомоги Україні, а також початок офіційних переговорів про вступ Києва до Союзу, які лідери розраховували затвердити на найближчому засіданні Європейської Ради 14 і 15 грудня.

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