Захоплення Роботинського виступу для окупантів не матиме стратегічного значення, вважають у 118-й ОМБр.

У Силах оборони України знають про подальші плани російських загарбників у Запорізькій області.

Вороги зосередили сили і засоби для штурму сіл Приютне та Роботине, а також не полишають планів дійти до міста Запоріжжя. Про плани супротивника в ефірі "Радіо свобода" повідомили речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин та начальник відділення комунікацій 118 ОМБр Дмитро Пелих.

"Там знаходяться представники декількох їхніх округів. Крім того, представники північного флоту. Тому там є доволі сильне угрупування. І сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій, підкреслюю, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і Роботиного", - повідомив Волошин.

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Як додав речник, метою дії російських загарбників біля Приютного є здійснення штурму і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишились:

"І перерізати логістичні шляхи для українських з'єднань, які обороняють там і Вугледар, і далі - Курахове. Тому саме на цьому напрямку противник планує здійснювати штурмові дії".

Крім того, окупанти формують схожі підрозділи біля Роботиного, штурмові групи і загони, щоб теж здійснювати штурмові дії з метою захоплення українських позицій на Роботинському виступі і подальшого руху на Оріхів. Там окупанти планують перерізати логістичні шляхи і сполучення. "Це в перспективі така мета", - додав Волошин.

Водночас начальник відділення комунікацій 118 ОМБр Дмитро Пелих повідомив, що російські загарбники не полишили наміру захопити місто Запоріжжя. "Є певна у нас інформація, що вони підтягнули на цей напрямок важку броньовану техніку", - сказав Пелих і додав, що окупанти ще підтягнули велику кількість "гольф-карів".

Проте, за його словами, на фронті у діях окупантів ще не спостерігається більшого навантаження особовим складом. "Зазвичай виглядає так, що їм завжди цей Роботинський виступ муляє очі, і вони хотіли однозначно максимум його зрізати, або піти далі, тому що в планах захопити й Запоріжжя", - наголосив він.

При цьому, він стверджує, що захоплення Роботинського виступу для окупантів не матиме стратегічного значення, вони можуть лише відволікти українські сили. "Тому і відбувається супроводження їхніх дій запуском КАБів, тому що вони розпочалися з початку вересня", - сказав Пелих.

Продовжується війна в Україні - новини, які вже відомі

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня російські загарбники атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Це спричинило руйнування у трьох районах обласного центру - Олександрівському, Комунарському та Шевченківському. Зокрема, було запущено понад 10 КАБів.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко повідомив, що в окупантів з’явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували керовані авіабомби та можуть їх запускати з дальності 100 кілометрів. Це дає можливість росіянам бити по Запоріжжю.

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