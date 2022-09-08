За словами голови Херсонської ОВА, на цьому напрямку росіяни зазнають значних втрат.

Російські військові, боячись контрнаступу ЗСУ, вивезли поранених з Херсона, а також власні родини. Наразі лікарні переповнені пораненими та вбитими окупантами.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Наскільки нам відомо, то вони навіть вивезли власні родини з міста. Адже з кожним днем стає дедалі спекотніше, і ворог зазнає значних втрат", - заявив він.

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Також Янушевич розповів, що серед окупантів у Херсоні не рідкість - відкриття "дружнього вогню", коли вони стріляють один одного.

"Нещодавно у Херсоні, біля школи поліції, відбулася перестрілка між чеченцями та "ДНРівцями". Багато солдат просто дезертирують", - каже голова Херсонської ОВА.

За його інформацією, окупанти усвідомлюють, що майже всі мости зруйновано, тож підкріплення чекати нізвідки, а тому їхнє знешкодження – це лише питання часу.

Нагадаємо, Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів, зокрема Антонівський, Дар'ївський та Каховський. Це значно погіршило логістику окупантів.

Росіяни намагаються облаштувати альтернативні переправи, але успіху не мають. Зокрема, сьогодні на Херсонщині було знищено баржу з окупантами та бойовою технікою.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

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