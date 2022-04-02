УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Дніпрі під час повномасштабного вторгнення РФ.

Росія обстріляла ракетами Дніпропетровську область 2 квітня. УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Дніпрі та регіоні сьогодні.

Хроніка війни в Дніпрі: онлайн

8:45 - Резніченко заявив, що вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожих ракети і 1 безпілотник.

8:25 - Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, РФ вночі завдала ракетних ударів у регіоні. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Дві людини поранені.

У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Постраждалих немає.

01:55 - Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив про ворожий обстріл з "Градів" околиць міста. На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗВ для обстрілу району Інгулець. "Обстріляли" Градами " виїзд в Інгулець. Горить заправка", - сказав він.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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