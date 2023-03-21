Ця розмова ще не запланована, повідомили в Білому домі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зацікавлений у проведенні повторної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN. За його словами, зараз така розмова не запланована, проте офіційні особи США хочуть бути впевненими, що вона відбудеться "в належний час". "Важливо, щоб ми тримали ці лінії зв'язку відкритими, особливо зараз, коли напруженість настільки висока", - додав Кірбі.

Також Штати хочуть перенести візит Державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який був відкладений через збиття китайської повітряної кулі-шпигуна в небі над США. Крім того, зараз Вашингтон веде активні переговори про візит міністра фінансів Джанет Йеллен і міністра торгівлі Джини Раймондо в Китай.

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Відносини США та Китаю

Як відомо, останнім часом відбулося погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Взимку в небі над Штатами збили китайську повітряну кулю. У Пекіні тоді заявили, що це був метеорологічний зонд, що збився з курсу.

Крім того, останнім часом Вашингтон неодноразово попереджав Пекін про те, що надання військової допомоги Росії у війні стане перетином "червоних ліній". На початку березня китайський лідер публічно звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю".

20 березня Сі Цзіньпін прибув до Росії на зустріч з Путіним. В адміністрації Байдена його закликали провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським, щоб дізнатися позицію України.

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