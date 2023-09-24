За минулу добу на Бахмутському напрямку знищено 159 російських окупантів

Сили оборони України продовжують різати логістичні шляхи російських загарбників в районі Бахмута.

Про це начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, на Бахмутському напрямку за минулу добу 545 разів ворог обстрілював українські позиції з різних артилерійських систем. Відбулось 7 бойових зіткнень. Також тричі ворог застосовував армійську та тактичну авіацію Ка-52 та Су-25.

"159 окупантів нам вдалося ліквідувати. Окрім цього, також знищили одну самохідну установку Гіацинт-С та ствольну систему Д-30 та знищили два склади з боєприпасами", - сказав Євлаш.

Він додав, що ворог продовжує намагатися відбити втрачені положення поблизу Кліщіївки та Андріївки. "Нашим захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплятися та продовжувати наші наступальні дії на південному фланзі. Зокрема, маємо успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямку - там продовжуємо витісняти ворога та продовжуємо наступальні дії", - наголосив Євлаш.

Також у нього запитали, які шляхи ворог використовує для постачання боєприпасів.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати різними вогневими засобами, це траса Бахмут - Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення. Це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів та можна завдавати ефективного ураження безпілотними літальними апаратами за умови, якщо там не буде скупчення російських засобів радіоелектронної боротьби", - сказав Євлаш.

Разом з тим, українські бійці можуть вражати ворожі позиції різними артилерійськими системами.

"У противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він продовжує постачати різне забезпечення до бахмутського угруповання. Це і траси, які ведуть з тимчасово окупованої території. Проте ми продовжуємо зараз різати ці шляхи й продовжимо це робити надалі, аби знекровити російське угруповання на цьому напрямку та завдати йому максимальних втрат", - наголосив Євлаш.

Окремо він розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник продовжує перекидання резервів. Ворог після тривалої перерви спробував перевірити українську оборону - відбулося одне бойове зіткнення, коли ворог використав штурмові підрозділи "Z" поблизу Білогорівки.

"Зеками вирішив перевірити нашу оборону. Усі вони були знищені", - сказав Євлаш.

Також, на цьому напрямку окупанти завдали 557 ударів та 17 разів використовували авіацію. Ще відбулось 13 ударів дронами-камікадзе.

"Нам вдалося ліквідувати 76 окупантів на цьому напрямку. Окрім цього, знищили ряд бойової броньованої техніки. Це БТРи, САУ, гармати. Ще знищили декілька автомобілів, якими противник перевозив особовий склад. Знищили один командно-спостережний пункт противника", - сказав Євлаш.

Окупанти не вийдуть з Бахмута живими, вважає експерт

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Петро Черник висловив думку, що окупантам через безвихідь у Бахмуті доведеться їсти щурів. За його словами, армія РФ буде битися за місто до останнього - адже це важлива політична ціль для лідера Росії Володимира Путіна. Однак малоймовірно, що росіяни вийдуть з міста живими, підкреслив він. Черник вважає, що вже найближчими тижнями можливе оперативне оточення міста з боку ЗСУ.

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