По катерах спрацювали мінімум 3 надводних дрона, зазначає моніторингова група.

Розкрита точка, з якої Збройні сил України, ймовірно, вдарили цієї ночі по катерах Чорноморського флоту РФ у бухті Вузька (тимчасово окупований Крим).

Координати удару повідомила моніторингова група "Кримський вітер", орієнтуючись на дані супутника. Там кажуть, що по цілях відпрацювали принаймні 3 надводних дрона.

"Координати: 45.511931, 32.6932", - вказує проект.

Удар припав по двох десантних кораблях: "Серна" та "Ондатра". Як відомо, в одного з кораблів міг бути на борту БТР-82.

У ГУР уточнили наслідки удару по катерах РФ

Вранці ЗМІ повідомили про нічну бавовну в районі селища Чорноморське. Зазначалося, що ЗСУ провели атаку по Криму і пошкодили два швидкісних десантних катери окупантів.

Пізніше це підтвердило Головне управління розвідки України. Там уточнили, що вночі були атаковані катери проекту 11770 (класу "Серна"). На їхньому борту знаходився екіпаж з окупантами, а також ряд військової техніки. Зокрема, БТР-82. Раніше саме катери даного проекту Росія використовувала в спецопераціях із захоплення острова Зміїний, вказала розвідка.

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