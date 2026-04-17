Сили оборони 'рознесли' склад десантно-штурмових катерів окупантів у Криму

Також успішно уражено радіолокаційні станції і пункти управління на інших тимчасово окупованих територіях.

Сили оборони України вчергове успішно завдали ударів по тимчасово окупованому Криму. Цього разу уражено склад зберігання десантно-штурмових катерів в Чорноморському.

На окупованих територіях палає

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, українські захисники завдали серію уражень 16 квітня та в ніч на 17 квітня.

Силам оборони України вдалося уразити пункти управління противника. Йдеться про командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (тимчасово окупована територія Луганської області), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл.), Успенівка та Зелене Запорізької області.

Також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, окупована Донеччина), логістичний хаб (Мангуш, Донеччина), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, тимчасово окупована територія АР Крим).

Разом з тим, серед іншого українські воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.).

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

Підтвердження внаслідок попередніх уражень

Так, підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.).

Також у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції "Небо-М" (Черновєц, Бєлгородська обл).

Ще підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції "Подльот" (Новомарьєвка, Ростовська обл).

Як повідомляв УНІАН, оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков вважає, що у Росії поступово скорочуються можливості підтримувати роль тимчасово окупованого Криму як ключового логістичного хабу.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук переконаний, що удари України по ключових логістичних можливостях російських окупантів у Криму призвели до того, що РФ змушена збільшувати навантаження на Кримський міст. Очевидно, що переправа знову буде розглядатися як одна з пріоритетних цілей для Сил оборони.

