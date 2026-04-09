Сили оборони уразили російський пором 'Славянин': Плетенчук пояснив, як це вплине на Крим

Ворогу доведеться збільшити навантаження на залізницю, яка прокладена з Ростова до Джанкою.

Виведення з ладу російського порома "Славянин", ймовірно, вплине на логістику окупантів, зокрема на шляхах постачання, у тому числі мастильних матеріалів до тимчасово окупованого Криму. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що пором вже отримував пошкодження. Це потужні пороми, які мають велику вантажопідйомність - транспортують залізничні вагони.

"Наскільки пам’ятаю, свого часу його було знято з міжнародного рейсу - ходив він у Варну… І, коли у них виникли проблеми з логістикою, коли ми знищили військово-морську логістику, вони були змушені залучити його у військових цілях, в першу чергу. Тому що мостом перекидати пальне не ризикують з різних причин - суто технічних та тактичних, бо можна отримати черговий потяг, що горить на мосту", - сказав Плетенчук.

На його думку, тепер ворог здійснюватиме більше навантаження на залізницю, яку проклали по окупованих територіях на півдні України - з Ростова (РФ) до Джанкою (північ Криму). Плетенчук додав, що на півострові дислокується російська авіація, яка потребує великої кількості пального.

За його словами, росіяни захищають окупований півострів доволі щільно та постійно перекидають до нього додаткові системи ППО.

"Це пов’язано з багатьма причинами. Починаючи з сакральності так званої, яку вони самі собі "намалювали", та закінчуючи стратегічним значенням, бо якоюсь мірою Крим звісно відіграє важливу роль. І щодо контролю повітряного простору над Азово-Чорноморським регіоном, і не слід забувати, що там (у Криму - УНІАН) розміщуються війська, інфраструктура, логістика, й це має роль у забезпеченні південного угрупування (росіян - УНІАН)", - сказав представник ВМС.

Він пояснив, що у будь-якому разі, противнику потрібно десь накопичуватись, кудись евакувати поранених тощо. Також окупанти щільно охороняють Кримський міст, а сам півострів - це дорога на Новоросійськ, що вимушує противника ретельно захищати АРК, додав військовий.

Російська авіація чергує цілодобово, противник веде протидронову боротьбу за допомогою літаків, таких як Бе-12, гелікоптерів. Також над акваторією противником застосовуються оперативно-тактичні та розвідувальні дрони тощо.

Що відомо про ураження порому "Славянин"

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дроновими ударами вивели з ладу пором "Славянин" - останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

За даними розвідки, "Славянин" відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

