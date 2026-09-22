Сили оборони вдарили по складах із дронами у Росії: пошкодили 5 пускових

Україна вже не вперше атакувала цей російський дронопорт.

21 вересня підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області (РФ). Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано ураження щонайменше трьох складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчика запуску реактивних БпЛА та п’яти пускових установок", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА з метою зниження спроможностей російського агресора завдавати ураження цивільним об'єктам на території України.

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Удари по дронопорту "Цимбулова"

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший удар по цій російській локації. Зокрема, у ніч на 30 серпня 2026 року Сили оборони України атакували об’єкти зберігання та запуску ударних безпілотників російських військ на території дронопорту "Цимбулова".

Військовий портал "Мілітарний", проаналізувавши супутникові знімки з наслідками ударів, зазначав, що після влучань українських дронів у бункери та ангари дронопорту "Цимбулова" в Орловській області (Росія) там було знищено частину БПЛА.

Також йшлося про те, що деякі дрони пробили бункери, було зафіксовано кілька влучань із детонацією, пошкодженням ангарів, а на місці підготовки до пуску виявлено уламки знищених БПЛА.

"Цимбулова" - це великий російський військовий комплекс поблизу однойменного села в Орловській області, призначений для зберігання та запуску ударних БПЛА. Його будівництво розпочалося в серпні 2024 року, а перші запуски могли відбутися вже восени того ж року.

Станом на 2026 рік комплекс значно розширили: супутникові знімки показують численні пускові позиції, сховища та іншу інфраструктуру, зокрема для "Герань-4" і "Герань-5".

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